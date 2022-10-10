Подготовка к отопительному сезону в ДНР: Возле котельных бурят скважины

Традиционно отопительный сезон в ДНР начинается 15 октября. Фото: Архив «КП»

В ДНР начали бурить скважины возле котельных для обеспечения водой систем отопления. Об этом сегодня заявил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- Очень помогают специалисты из регионов РФ, закрепленные за нашими территориями. Бурение скважин около котельных позволяет отделить теплоснабжение от центрального водоснабжения, и заполнить систему водой, - отметил Виталий Хоценко.

Еще один вопрос, рассмотренный премьер-министром на совещании, - обеспечение жителей углем для бытовых нужд.

- За компенсационной выплатой на приобретение угля обратились всего 8383 человек, 6489 заявителей ее уже получили. Размер выплаты составляет 25 тысяч рублей для жителей, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением и 12,5 тысяч рублей для собственников жилых помещений, кухни которых оборудованы кухонным очагом на твердом топливе, - сообщил Хоценко.

Тем временем, правительство продолжает принимать заявления и выплачивать компенсации за утраченное или поврежденное в результате боев жилье, а также за утраченное имущество.

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