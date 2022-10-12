В Донецке начали выдавать СНИЛС

СНИЛС нужен для получения пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации. Фото: ПФ ДНР

Первые жители ДНР получили сегодня в Донецке страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики Республики.

Для получения документа необходимо обратиться в любое территориальное управление Пенсионного фонда Республики или к работодателю (ПФ начата соответствующая разъяснительная работа среди работодателей) и предъявить документ, удостоверяющий личность в виде ксерокопии и оригинала. Также нужно написать заявление. При обращении в ПФ можно использовать паспорта гражданина ДНР, РФ и Украины.

О готовности документа заявителю сообщат по телефону. В таком же порядке можно получить СНИЛС на бумажном носителе, в случае если вам уже присвоен, но не выдан. А также исправить или привести в актуальное состояние сведения, в случае если они в системе персонифицированного учета РФ неактуальны или с ошибкой.

Для желающих зарегистрировать своих детей в системе персонифицированного учета РФ и получить на них СНИЛС при себе нужно иметь помимо паспорта родителя свидетельство о рождении ребенка. Если документ заполнен только на украинском языке, нужен перевод такого документа, заверенный нотариусом.

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