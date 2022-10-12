Владимир Путин передал Звезду Героя РФ дочери погибшей «Корсы» Ольги Качуры

«Корса» погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. Фото: ТГ/Пушилин

Президент России Владимир Путин встретился с Еленой Карабет — дочерью погибшей в боях за освобождение Донбасса командира реактивного дивизиона Ольги Качуры (позывной «Корса»). Об этом сообщили на сайте Кремля.

- Владимир Путин встретился с Еленой Карабет — дочерью Ольги Качуры, погибшей в Донбассе. Президент вручил Карабет Звезду Героя России, которой была посмертно награждена ее мать, — сказано в сообщении.

Ольга Качура — гвардии полковник. До войны 16 лет работала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела МВД. Вступила в ряды ополчения в апреле 2014 года. Командовала подразделением РСЗО «Град». В ее подчинении находилось 140 военных, в том числе мобилизованные в феврале этого года. Ее подразделение участвовало в освобождении Иловайска, Углегорска, Дебальцево, затем принимало активное участие в спецоперации.

«Корса» погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, на 4 августа объявлено о присвоении ей звания Героя России.

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