В ДНР задержана сотрудница отделения соцпомощи, которую подозревают в присвоении 342 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве. Фото: МВД ДНР

Полиция Куйбышевского района Донецка по подозрению в мошенничестве с трудоустройством задержала сотрудницу отделения соцпомощи территориального центра социального обслуживания района. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Сотрудники сектора по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией уличили сотрудницу отделения соцпомощи в начислении заработной платы фиктивно трудоустроенной работнице. За служебный подлог и хищение бюджетных денежных средств фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы, — отметили в МВД.

Подозреваемая приняла на работу уборщицу служебных помещений, а через некоторое время женщина уволилась, выехав впоследствии из ДНР. Фигурантка уголовного дела воспользовалась сложившимися обстоятельствами в корыстных целях. В течение 6 лет она вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени уборщика служебных помещений. Эту должность фиктивно продолжала занимать знакомая, находившаяся на территории другого государства.

- Подложные документы предоставляла в финуправление администрации Донецка для начисления заработной платы. Подозреваемой удалось завладеть бюджетными средствами в размере свыше 342 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

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