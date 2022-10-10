Глава ДНР заявил о продвижении сил Народной милиции к Первомайскому

Бои на Авдеевском направлении. Фото: УНМ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что войска Республики на Авдеевском направлении продвигаются к Первомайскому, что северо-восточнее Донецка.

- Что касается Авдеевского направления - также есть определенные успехи, двигаемся в направлении Первомайского. Там работает 11-й полк Управления Народной милиции ДНР, также подразделение «Сомали», - сказал Денис Пушилин в своем видеобращении в телеграм-канале.

По словам Пушилина, на Артемовском направлении идет освобождение самого райцентра и зачистка освобожденных ранее близлежащих населенных пунктов - Атрадовки, Веселой Долины и Зайцево.

Кроме того, есть поступательное продвижение освободителей на Угледарском и Марьинском направлениях.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские боевики 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 166 боеприпасов. По данным СЦКК, в Донецке ранены четыре мирных жителя.

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