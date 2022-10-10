Эдуард Басурин: Украинские боевики за сутки потеряли две РСЗО «Град», пять гаубиц и два беспилотника

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин заявил, что союзные силы за прошедшие сутки уничтожили до шестидесяти украинских боевиков и их технику.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две РСЗО «Град», пять единиц бронированной и специальной техники, а также два БпЛА. Потери в живой силе противника составили до шестидесяти человек, - рассказал Эдуард Басурин.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за прошедшие сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 166 боеприпасов. В Донецке ранены четыре мирных жителя. Повреждены двадцать домов в Петровском, Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров.

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