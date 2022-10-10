В Донецк доставили из Саратовской области гуманитарную помощь для военных

В Донецк для военных привези из Саратовской области подарки. Фото: УНМ ДНР

В Донецк прибыл гуманитарный груз из Саратовской области. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Встречаем подарки на фронт. Они подписаны с особой любовью – груз формировали по-настоящему неравнодушные люди! – рассказывает координатор гуманитарных проектов Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.

Рядом с ней волонтер из России Алексей Васильев. Он рассказал, что каждая посылка в конкретное подразделение. На упаковке каждой нарисованы сердечки. Артиллеристы, разведчики, зенитчики – никто не останется без подарка от неравнодушных жителей РФ.

- Спасибо, что стараетесь помочь ребятам, нашим бойца, которые двадцать четыре на семь стоят на рубежах и делают все для освобождения Донецкого края от украинских оккупантов, - добавила Татьяна Бутрина.

Отметим, что сборные грузы для подразделений Народной милиции ДНР в Республику доставили Фонд «Семья Васильевых», а также волонтеры Саратовской области.

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