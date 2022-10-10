В Мариуполе волонтеры развернули огромные российские флаги

В городе массово развиваются российские триколоры Фото: Александр ИВАНОВ

В освобожденном Донбассе прошли акции, посвященные долгожданному воссоединению с Россией. В Мариуполе активисты «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты боевого братства» развернули российские триколоры. Площадь каждого - почти две с половиной тысячи квадратных метров.

Российские флаги вывесили и сами жители. Они развиваются из окон и на балконах домов. Такая возможность у них появилась после акции «Молодой Гвардии «Единой России». Активисты раздали взрослым и детям сотни триколоров.

- Вместе с флагом России в Мариуполь вернулись мир и уверенность в завтрашнем дне, - говорят мариупольчане.

В поддержку раненых бойцов союзных сил волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови. Спасти жизнь пострадавших в результате украинской агрессии может каждый желающий.

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