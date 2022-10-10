Юлия Тейбаш для бойцов исполняет «Катюшу» «Журавли», песни о любви, доме, маме и о верности Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РОССИЯ ВЕЗДЕ

Донецк сейчас не узнать. Людей на улицах мало, но на лицах радость. В глазах стало больше надежды на мирное, счастливое будущее.

Флаги России вывешены и на домах в центре Донецка - в основном это делают сами местные жители Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Развивающиеся всюду российские триколоры – это надежда, прежде всего, на окончание войны, - говорит корреспонденту «КП» коренная дончанка Татьяна Кочерженко. - Из-за непрекращающихся обстрелов Донецка (а бьют каждый день из НАТОвской артиллерии), боимся детей выпускать во двор. Все театры, музеи закрыты, Дворцы культуры и те работают по обстановке.

Флаги России вывешены и на домах в центре Донецка - в основном это делают сами местные жители Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Южном возле «Золотого кольца» с 2014 года продают российские флаги и кружки с портретом Владимира Путина.

В Донецке массово развиваются российские триколоры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Российские флаги и флажки нарасхват, - рассказывает продавец Марина. – Берут не только предприятия, чтобы закрепить на фасаде, но и молодежь. Девчонки, так те накидывают российский флаг на плечи и идут в парк Щербакова.

Донецкая мэрия забаррикадирована мешками с песком. Воронки от артиллерии ВСУ кругом. Но внимание привлекает триколор на флагштоке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Флаг России на площади Ленина. Здесь говорили, «Донбасс – это Россия» еще до майдана в Киеве Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В городах и поселках ДНР жители развесили флаги России на балконах своих домов и автомобилях. Больше всего триколоров на многоэтажках вдоль центральных улиц Донецка.

Люди испытывают гордость, они хотят чувствовать причастность к своей большой родине.

В Донецке массово развиваются российские триколоры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Для нас триколор - это не просто символ. Это реальная надежда на возвращение мира и уверенности в завтрашнем дне, - говорит дончанин Иван Устинов.

В Донецке массово развиваются российские триколоры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«СОЛНЦЕ ПО-ДРУГОМУ СВЕТИТ»

Донецкая вокалистка, лауреат международных фестивалей Юлия Тейбаш с 2014 года регулярно выступает в составе концертных бригад на передовой и в военных госпиталях.

В Донецке массово развиваются российские триколоры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Солнце по-другому светит, этого очень ждали, - говорит Юлия. – Теперь очень ждем, что, наконец, победим неонацистов и в дальнейшем будем жить мирно и счастливо.

Дончанка довольна, что теперь с Ростовской областью нет таможни.

В Донецке массово развиваются российские триколоры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке массово развиваются российские триколоры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Недавно ездила в Россию, так аж восемь часов простояла на «Успенке», - рассказывает Юлия Тейбаш. – Слава Богу, это было в последний раз! Еще хотелось бы, чтобы поезда ходили.

В Донецке массово развиваются российские триколоры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Юлия рассказала, что была замужем за российским добровольцем из Ростовской области Владимиром Ноздриным (позывной «Близнец»). Ее любимый человек умер от последствий войны в 2017 году.

В Донецке массово развиваются российские триколоры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В 2014 году Вова приехал в Донбасс из мирной России. Он не усидел дома в Ростовской области, когда увидел по телевизору, как прямо на улицах погибают мирные жители. Приехал сюда, чтобы помочь жителям отстоять их выбор, - говорит артистка.

В Донецке массово развиваются российские триколоры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отметим, что в освобожденных от украинских захватчиков городах и поселках ДНР на всех административных зданиях уже поменяли таблички. Теперь они на русском языке с двуглавым орлом сверху, а по бокам украшены георгиевскими ленточками.

В Донецке массово развиваются российские триколоры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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