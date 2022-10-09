Жители Донбасса: Мы стали территорией России — и мы уже российские граждане

В Старобельске жители получили паспорта России. Фото: МВД ЛНР

Уже сотни тысяч жителей Луганской Народной Республики получили российское гражданство. Такая возможность для них появилась в 2019 году, когда президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке вступления в российское гражданство для жителей Донбасса. Постепенно эта процедура всё упрощалась: отменялись пошлины, были организованы специальные рейсы в Россию, а летом 2022 года и вовсе российские паспорта жители смогли получать на территории ЛНР.

Жители Алчевска получают паспорта России. Фото: МВД ЛНР

Такая возможность получить российское гражданство для некоторых стала единственной. Жительница Алчевска Наталья Яковенко по состоянию здоровья не могла выехать за документом в Россию, поэтому с благодарностью говорит о возможности получить паспорт РФ в ЛНР: «Если бы это было в другом месте, я, наверное, в таком состоянии не смогла бы куда-то поехать. Очень хорошо, что так сделали».

Жители освобожденных городов и районов ЛНР с нетерпением ждали получения российского гражданства. Им его получить стало ещё проще. Они сразу могли обращаться за российским паспортом, без получения паспорта ЛНР.

Жители Алчевска получают паспорта России. Фото: МВД ЛНР

– Я дождалась наконец-то, долго ждали такой этого. Я думаю, у нас будет все хорошо, – говорит жительница Старобельска Раиса Скрепцова.

После того, как ЛНР официально стала территорией Российской Федерации, те, кто ещё не получил гражданство, приобретут его при условии подачи заявления и принесения Присяги гражданина Российской Федерации. Эта процедура должна быть ещё проще.

– Конечно же для меня очень важно, что теперь мы получим паспорта Российской Федерации, как граждане новых территорий России. Это будет ещё проще и я очень этому рада, очень жду с нетерпением, – рассказала жительница города Счастья Ирина Плешкова.

Жительница Алчевска Наталья Яковенко. Фото: «Луганск 24»

– Раньше для получения гражданства требовался целый пакет документов. Сейчас мы стали территорией России и мы уже российские граждане! Мне пожилому и одинокому человеку было сложно раньше получить паспорт РФ, теперь этот вопрос, думаю, решится без вопросов, ведь я голосовал за Россию, я русский, – поделился житель Кировска Евгений Петров.

В Федеральном Конституционном законе «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики» сказано, что гражданин ЛНР или Украины приобретает гражданство России, если на момент 30 сентября 2022 года имеет постоянную регистрацию на территории Республики. Важно, что должен быть документ, подтверждающий регистрацию, например штамп в паспорте ЛНР, Украины или извлечение из госреестра Украины к ID-паспорту. Если житель Республики выехал в Россию, и получил временную регистрацию, но имеет прописку в ЛНР на момент 30 сентября 2022 года, всё равно он признаётся гражданином России.

До вхождения состав России в ЛНР иногда была проблема с принятием в гражданство детей, так как требовалось согласие второго родителя. Теперь согласие не требуется. Главное, чтобы один из родителей имел право на гражданство согласно Федеральному Конституционному закону, тогда и ребенок сможет получить гражданство.

В Старобельске жители получили паспорта России. Фото: МВД ЛНР

В законе сказано, что паспорт выдает федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел и его территориальные органы. А порядок подачи заявления о выдаче паспорта, форму заявления и перечень необходимых документов устанавливает президент России. Как сообщают в консультационном центре в Москве, такой порядок будет обнародован в ближайшее время.

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