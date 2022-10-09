Украинские боевики ударили из 155-миллиметровой пушки по центру Донецка

Удар пришелся по дому №119 на улице Артема в Ворошиловском районе. Фото: ТГ/ЧП Донецк

Украинские боевики поздно вечером атаковали центр Донецка из артиллерии стандарта НАТО, поврежден дом и магазины. Житель дома получил ранения - мужчину посекло осколками. В момент обстрела он находился в своей квартире.

Удар пришелся по дому №119 на улице Артема в Ворошиловском районе около 23:00. Он был такой силы, что в одном из подъездов сдвинуло стену. Взрывной волной вынесло стекла в доме и многочисленных торговых объектах, расположенных на первом этаже.

По информации представительства ДНР в СЦКК, огонь велся из артиллерийского орудия калибром 155 мм (стандарт НАТО) со стороны села Нетайлово. Напомним, что это самый центр Донецка. Рядом с местом разрыва снаряда находятся кинотеатр имени Шевченко, театр «Донбасс Опера», гостиница «Донбасс Палас».

По предварительным данным, за день в Республике в результате обстрелов погибли трое мирных жителей (двое в Донецке и один в Ясиноватой), четверо получили ранения. В том числе в Кировском районе Донецка подорвался на мине «Лепесток» 17-летний подросток.

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