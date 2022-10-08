На юге ДНР восстановлен гранитный карьер, который поставлял продукцию для сооружений на Олимпиаде-80

На карьере могут перерабатывать щебень в асфальтовую смесь, которую сразу же доставляют на укладку дорог. Фото: АГ ДНР

Карьер в поселке Мирное Тельмановского района получил вторую жизнь, в этом году там восстановлено производство, остановленное при Украине задолго до конфликта в Донбассе. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Каранский карьер наглядно показывает, кто как относился к развитию Донбасса в разные времена. В Советском Союзе это было процветающее предприятие, которое из-за высокого качества продукции поставляло щебень для строительства сооружений к Олимпиаде-80. При Украине карьер перестал работать, и с 2008 года на нем царило запустение, — отметил Пушилин.

В этом году организовано производство замкнутого цикла — от добычи щебня до переработки в асфальтовую смесь, которую сразу же доставляют на укладку дорог.

- Во всем убедился сам. Люди благодарят. Пришла Россия, и все ожило, включая поселок Мирное, в котором теперь нет пустующих домов, — добавил глава региона.

Предприятие имеет три современных дробильно-сортировочных комплекса, способных перерабатывать до 5 тысяч тонн щебня в сутки. Автопарк карьера состоит из 27 единиц современной специализированной техники.

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