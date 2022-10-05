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Общество5 октября 2022 8:50

Директор проектно-конструкторского технологического института Владимир Кыткин: Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса

Руководитель ПКТИ сообщил, над чем его сотрудники трудятся и чем Институт живет сейчас
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Владимир Кыткин уверен, что развитие машиностроения станет локомотивом восстановления Донбасса

Владимир Кыткин уверен, что развитие машиностроения станет локомотивом восстановления Донбасса

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Созданный в советские времена проектно-конструкторский технологический институт (ПКТИ) в Донецке выстоял все трудности и сейчас его работники трудятся на восстановление Донбасса. Об этом и многом другом «КП» рассказал директор проектно-конструкторского технологического института Владимир Кыткин.

ЗАНЯЛИСЬ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ

- Владимир Петрович, какую лепту вносит возглавляемый вами институт в дело восстановления Донбасса?

- Для восстановления Донбасса, пострадавшего в результате боевых действий, реанимации его промышленного потенциала и в первую очередь, машиностроительного комплекса, крайне необходимо, на наш взгляд, разработка проектно-конструкторской документации необходимых Республике изделий для освоения их выпуска на машиностроительных предприятиях, равно как и разработка проектно-сметной документации на восстановление, реконструкцию, ремонт инженерных сетей зданий и сооружений. Второе направление является новым для нашего института. После 2015 года в ПКТИ был организован отдел проектирования инженерных сетей и сооружений.

Зав. отделом проектирования инженерных сетей и сооружений Павел Ильин демонстрирует проект реконструкции физкультурно-оздоровительного и административно-бытового комплекса Ждановки

Зав. отделом проектирования инженерных сетей и сооружений Павел Ильин демонстрирует проект реконструкции физкультурно-оздоровительного и административно-бытового комплекса Ждановки

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Для кого чаще всего выполняете заказы?

- Институтом выполняются работы согласно утвержденных планов научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ Государственного комитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики (ГКНТ) для Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства образования и науки, Министерства промышленности и торговли, Комитета Лесного и охотничьего хозяйства, Администраций городов Республики: Донецка, Тореза, Ясиноватой, Новоазовска, Донецкого Ботанического сада, других предприятий и коммунальных учреждений ДНР. С 2015 по 2022 годы ПКТИ выполнил 89 проектно-конструкторских, проектных и технологических работ. Необходимо подчеркнуть, что вся проектно-конструкторская документация передана по актам для дальнейшего использования ее получателями.

Конструкторский отдел нестандартного оборудования

Конструкторский отдел нестандартного оборудования

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МЧС

- Какие работы выполнили?

- В сфере машиностроения. Разрабатывали конструкторскую и технологическую документацию для постановки продукции на производство, в том числе: твердотопливных котлов тепловой мощностью от 30 до 200 кВт, стационарных измельчителей древесных отходов с электрическим и бензиновым двигателем, линий профилирования листа для строительства арочных ангаров; стендов (мобильных и стационарных) для проведения испытаний рукавов пожарных напорных.

Кроме того, наши конструкторы разрабатывают документацию для переоборудования грузопассажирских автомобилей в специализированные и другое.

А еще по заявке Минпромторга ДНР разработали комплекс поперечно-клиновой прокатки, предназначенный для высокопроизводительного изготовления заготовок серийного производства. Нужно отметить, что такого уровня сложности разработок за последнее время в Республике не было.

Владимир Кыткин уверен, что развитие машиностроения станет локомотивом восстановления Донбасса

Владимир Кыткин уверен, что развитие машиностроения станет локомотивом восстановления Донбасса

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В сфере строительной индустрии. Разрабатывали проектную документацию на объекты строительства и реконструкции, отдельно стоящие тепловые пункты, внешние и внутренние инженерные сети объектов III категории сложности включительно, благоустройство.

Так, выполнены проекты по реконструкции системы отопления Луганского сельского культурно-спортивного центра, системы отопления, водоснабжения Александровского городского клуба и системы отопления Новоазовской центральной больницы и других объектов.

- Владимир Петрович, а какие проекты выделите?

- Особенно хочется выделить выполненные проекты по профилакторию «Спасатель» курортного поселка Седово, где спроектировали газовую котельную, внутренние инженерные сети и вентиляцию. Также разработали проект реконструкции системы энергообеспечения трехуровневого здания МЧС ДНР.

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Большое количество проектов выполнили по Донецкому ботаническому саду. Это и новые теплицы, системы полива, проект благоустройства и освещения территории и другое.

- Над чем специалисты Института трудятся сейчас?

- В этом году выполняют две работы для МЧС ДНР («Разработка конструкторской документации на кузов-фургон автомобильный для горноспасательных подразделений МЧС» и «Разработка конструкторской документации на кузов-фургон автомобильный для горноспасательных подразделений МЧС на шасси полноприводного грузового автомобиля»), а также семь работ - для Лесного и охотничьего хозяйства Республики. «Разработка конструкторской документации на рубщик коридоров в молодняках», «Разработка конструкторской документации на корчеватель пней», «Разработка конструкторской документации на борону с пружинным зубом», «Разработка конструкторской документации на фрезу почвенную», «Разработка конструкторской документации на измельчитель древесины в щепу», «Разработка конструкторской документации на навесное оборудование на трактор МТЗ» и «Разработка конструкторской документации на установку для переработки щепы в опилки».

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ГОРДОСТЬ ИНСТИТУТА – ЕГО ЛЮДИ

- Сказываются ли обстрелы на работе?

- Текущая ситуация не может не сказываться. Опытно-производственный участок Института, который выполняет заказы коммунальных и других предприятий по изготовлению различных деталей и узлов промышленного назначения, находится в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка, в зоне постоянных обстрелов.

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Чем гордитесь?

- Гордостью Института, как и Донбасса в целом является научно-технический потенциал профессиональных специалистов, включающий конструкторов, инженеров, механиков, метрологов, технологов, электрослесарей, токарей и работников других специальностей.

Да, сейчас квалифицированных кадров и компьютерной техники в институте недостаточно, но большинство специалистов получили навыки конструкторско-технологических разработок на машиностроительных предприятиях по разработке и внедрению нестандартного оборудования и технологий. Наши сотрудники - работоспособные широкого профиля люди, способные взаимозаменять друг друга в работе, что позволяет институту справляться с задачами, поставленными ГКНТ ДНР, и дает определенную уверенность в перспективе развития и выполнения задач решение которых необходимы хозяйству Республики. Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса.

Владимир Кыткин уверен, что развитие машиностроения станет локомотивом восстановления Донбасса

Владимир Кыткин уверен, что развитие машиностроения станет локомотивом восстановления Донбасса

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

СПРАВКА «КП»

Проектно-конструкторский технологический институт был основан в Донецке в 1965 году. Сначала входил в систему Минтяжмаша, имел свои отделения в Мариуполе и Стаханове. Занимался исследованиями в области технологии машиностроения, механизации производств, перевооружения заводов угольного машиностроения. Сегодня госучреждение «Проектно-конструкторский технологический институт» (ПКТИ) является одним из институтов, входящих в сферу управления Государственного комитета по науке и технологиям ДНР, основной задачей которого является разработка и выполнение проектно-конструкторских, технологических и других работ в сфере машиностроения.

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДОСЬЕ «КП»

Кыткин Владимир Петрович окончил Донецкий политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Производственный путь: от рабочего Великолукского автотракторного завода до мастера, инженера-технолога, начальника участка, заместителя начальника филиала по технике и подготовке производства завода «Точмаш» Донецка, директора-председателя правления ОАО «Красноармейский завод», заместителя начальника главного управления угольного машиностроения Министерства угольной промышленности Украины, директора ГУ «ПКТИ» ДНР.

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