Директор проектно-конструкторского технологического института Владимир Кыткин: Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса

Владимир Кыткин уверен, что развитие машиностроения станет локомотивом восстановления Донбасса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Созданный в советские времена проектно-конструкторский технологический институт (ПКТИ) в Донецке выстоял все трудности и сейчас его работники трудятся на восстановление Донбасса. Об этом и многом другом «КП» рассказал директор проектно-конструкторского технологического института Владимир Кыткин.

ЗАНЯЛИСЬ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ

- Владимир Петрович, какую лепту вносит возглавляемый вами институт в дело восстановления Донбасса?

- Для восстановления Донбасса, пострадавшего в результате боевых действий, реанимации его промышленного потенциала и в первую очередь, машиностроительного комплекса, крайне необходимо, на наш взгляд, разработка проектно-конструкторской документации необходимых Республике изделий для освоения их выпуска на машиностроительных предприятиях, равно как и разработка проектно-сметной документации на восстановление, реконструкцию, ремонт инженерных сетей зданий и сооружений. Второе направление является новым для нашего института. После 2015 года в ПКТИ был организован отдел проектирования инженерных сетей и сооружений.

Зав. отделом проектирования инженерных сетей и сооружений Павел Ильин демонстрирует проект реконструкции физкультурно-оздоровительного и административно-бытового комплекса Ждановки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Для кого чаще всего выполняете заказы?

- Институтом выполняются работы согласно утвержденных планов научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ Государственного комитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики (ГКНТ) для Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства образования и науки, Министерства промышленности и торговли, Комитета Лесного и охотничьего хозяйства, Администраций городов Республики: Донецка, Тореза, Ясиноватой, Новоазовска, Донецкого Ботанического сада, других предприятий и коммунальных учреждений ДНР. С 2015 по 2022 годы ПКТИ выполнил 89 проектно-конструкторских, проектных и технологических работ. Необходимо подчеркнуть, что вся проектно-конструкторская документация передана по актам для дальнейшего использования ее получателями.

Конструкторский отдел нестандартного оборудования Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МЧС

- Какие работы выполнили?

- В сфере машиностроения. Разрабатывали конструкторскую и технологическую документацию для постановки продукции на производство, в том числе: твердотопливных котлов тепловой мощностью от 30 до 200 кВт, стационарных измельчителей древесных отходов с электрическим и бензиновым двигателем, линий профилирования листа для строительства арочных ангаров; стендов (мобильных и стационарных) для проведения испытаний рукавов пожарных напорных.

Кроме того, наши конструкторы разрабатывают документацию для переоборудования грузопассажирских автомобилей в специализированные и другое.

А еще по заявке Минпромторга ДНР разработали комплекс поперечно-клиновой прокатки, предназначенный для высокопроизводительного изготовления заготовок серийного производства. Нужно отметить, что такого уровня сложности разработок за последнее время в Республике не было.

Владимир Кыткин уверен, что развитие машиностроения станет локомотивом восстановления Донбасса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В сфере строительной индустрии. Разрабатывали проектную документацию на объекты строительства и реконструкции, отдельно стоящие тепловые пункты, внешние и внутренние инженерные сети объектов III категории сложности включительно, благоустройство.

Так, выполнены проекты по реконструкции системы отопления Луганского сельского культурно-спортивного центра, системы отопления, водоснабжения Александровского городского клуба и системы отопления Новоазовской центральной больницы и других объектов.

- Владимир Петрович, а какие проекты выделите?

- Особенно хочется выделить выполненные проекты по профилакторию «Спасатель» курортного поселка Седово, где спроектировали газовую котельную, внутренние инженерные сети и вентиляцию. Также разработали проект реконструкции системы энергообеспечения трехуровневого здания МЧС ДНР.

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Большое количество проектов выполнили по Донецкому ботаническому саду. Это и новые теплицы, системы полива, проект благоустройства и освещения территории и другое.

- Над чем специалисты Института трудятся сейчас?

- В этом году выполняют две работы для МЧС ДНР («Разработка конструкторской документации на кузов-фургон автомобильный для горноспасательных подразделений МЧС» и «Разработка конструкторской документации на кузов-фургон автомобильный для горноспасательных подразделений МЧС на шасси полноприводного грузового автомобиля»), а также семь работ - для Лесного и охотничьего хозяйства Республики. «Разработка конструкторской документации на рубщик коридоров в молодняках», «Разработка конструкторской документации на корчеватель пней», «Разработка конструкторской документации на борону с пружинным зубом», «Разработка конструкторской документации на фрезу почвенную», «Разработка конструкторской документации на измельчитель древесины в щепу», «Разработка конструкторской документации на навесное оборудование на трактор МТЗ» и «Разработка конструкторской документации на установку для переработки щепы в опилки».

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ГОРДОСТЬ ИНСТИТУТА – ЕГО ЛЮДИ

- Сказываются ли обстрелы на работе?

- Текущая ситуация не может не сказываться. Опытно-производственный участок Института, который выполняет заказы коммунальных и других предприятий по изготовлению различных деталей и узлов промышленного назначения, находится в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка, в зоне постоянных обстрелов.

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Чем гордитесь?

- Гордостью Института, как и Донбасса в целом является научно-технический потенциал профессиональных специалистов, включающий конструкторов, инженеров, механиков, метрологов, технологов, электрослесарей, токарей и работников других специальностей.

Да, сейчас квалифицированных кадров и компьютерной техники в институте недостаточно, но большинство специалистов получили навыки конструкторско-технологических разработок на машиностроительных предприятиях по разработке и внедрению нестандартного оборудования и технологий. Наши сотрудники - работоспособные широкого профиля люди, способные взаимозаменять друг друга в работе, что позволяет институту справляться с задачами, поставленными ГКНТ ДНР, и дает определенную уверенность в перспективе развития и выполнения задач решение которых необходимы хозяйству Республики. Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса.

Владимир Кыткин уверен, что развитие машиностроения станет локомотивом восстановления Донбасса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

СПРАВКА «КП»

Проектно-конструкторский технологический институт был основан в Донецке в 1965 году. Сначала входил в систему Минтяжмаша, имел свои отделения в Мариуполе и Стаханове. Занимался исследованиями в области технологии машиностроения, механизации производств, перевооружения заводов угольного машиностроения. Сегодня госучреждение «Проектно-конструкторский технологический институт» (ПКТИ) является одним из институтов, входящих в сферу управления Государственного комитета по науке и технологиям ДНР, основной задачей которого является разработка и выполнение проектно-конструкторских, технологических и других работ в сфере машиностроения.

Восстановление машиностроения даст дополнительный толчок экономике Донбасса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДОСЬЕ «КП»

Кыткин Владимир Петрович окончил Донецкий политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Производственный путь: от рабочего Великолукского автотракторного завода до мастера, инженера-технолога, начальника участка, заместителя начальника филиала по технике и подготовке производства завода «Точмаш» Донецка, директора-председателя правления ОАО «Красноармейский завод», заместителя начальника главного управления угольного машиностроения Министерства угольной промышленности Украины, директора ГУ «ПКТИ» ДНР.

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