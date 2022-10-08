В ЛНР выявили украинских диверсантов, которые собирались взорвать мост и детские сады

Один из задержанных показал на карте в смартфоне, где планировались теракты. Фото: Скриншот видео МГБ ЛНР

Министерство госбезопасности ЛНР пресекло деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ, которая планировала совершить теракты на объектах гражданской инфраструктуры – взорвать мост и детские сады. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов Республики. В результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования, - говорится в сообщении.

Один из задержанных рассказал, какие задачи ставились перед диверсантами. Сейчас устанавливают всех причастных к подготовке диверсионно-террористических актов. Идут следственные и розыскные мероприятия.

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