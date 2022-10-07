«Из народного ополчения была сформирована грозная сила»: В ЛНР празднуют 8-летие со дня создания оборонного ведомства Республики

За восемь лет армия Республики сильно преобразилась. Фото: ЛИЦ

Сегодня в ЛНР отмечают 8-ю годовщину со дня образования оборонного ведомства Республики - Управления Народной милиции. Все эти годы военнослужащие с честью отстаивали и отстаивают законные права жителей Луганщины на право быть свободными от украинского нацизма и называться россиянами. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что с началом проведения специальной военной операции и при поддержке российских войск защитники Донбасса начали освобождать свои территории от ВСУ.

- Сегодня можно гордо заявить, что благодаря нашим войскам Луганская Народная Республика свободна от украинской оккупации и сохраняет свою территориальную целостность, - подчеркнул Филипоненко.

Военнослужащие с честью отстаивают законные права жителей Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Он поздравил всех военнослужащих ЛНР от лица командования и отметил, что за эти восемь лет армия Республики сильно преобразилась.

- За восемь лет своего существования из малочисленных отрядов народного ополчения была сформирована грозная сила, способная отстоять право Луганской Народной Республики быть частью Русского мира, - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Иван Филипоненко пожелал бойцам крепкого здоровья, успехов в службе и мирного неба над головой.

Напомним, ранее врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил защитников Республики за оборону ее рубежей. Он отметил, что сила духа бойцов является залогом освобождения Луганщины и гарантом безопасности ее границ.

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