Леонид Пасечник поблагодарил защитников ЛНР за оборону рубежей Республики

Руководитель Республики поблагодарил всех, кто, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность жителей Луганщины. Фото: сайт Главы ЛНР

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к защитникам Республики по случаю восьмой годовщины со дня создания Народной милиции ЛНР. Он отметил, что сегодня происходит то, чего все так долго ждали: слияние силового ведомства с Вооруженными Силами РФ, переход под российские знамена.

Военнослужащие стойко обороняют рубежи Республики. Их доблесть и сила духа стали залогом освобождения Луганщины от украинского нацизма и гарантом безопасности ее границ.

- Вся Россия поднялась на борьбу с «коричневой чумой»: за нас, за Донбасс, за нашу Великую Родину. И нет никаких сомнений, что победа будет за нами! - заявил Леонид Пасечник.

Руководитель Республики поблагодарил всех, кто, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность жителей ЛНР, и пожелал воинам крепкого здоровья, благополучия и успехов в несении службы.

- Мы чтим наших современных героев, а имена тех, кто сложил голову за свободу и мирное будущее Донбасса навсегда останутся в наших сердцах! - подчеркнул он.

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