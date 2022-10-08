В ДНР » выпустили открытку, воссоздав агитплакат 1921 года «Донбасс — сердце России»

На плакате изображена карта России с сердцем на месте Донбасса. Фото: ГУП «Почта Донбасса»

«Почта Донбасса» выпустила открытку — реконструкцию агитационного плаката 1921 года «Донбасс — сердце России». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе госпредприятия.

- Изюминкой выпуска можно смело считать нашу реконструкцию известного агитплаката 1921 года. Мы постарались максимально бережно воссоздать и воспроизвести его в пропорциях почтовой карточки. Интересно, что фраза «Донбасс — сердце России» была озвучена раньше появившегося культового плаката, — сказано в сообщении.

На плакате изображена карта России с сердцем на месте Донбасса. От него расходятся линии в виде кровеносных сосудов, питающих крупные города страны: Кишинев, Киев, Житомир, Одесса, Чернигов, Харьков, Полтава, Екатеринослав (Днепропетровск), Москва, Тверь, Казань, Самара, Петроград (Санкт-Петербург), Рига и другие. В верхней части картинки надпись «Донбасс — сердце России» с рабочими, толкающими вагонетки.

Размер открытки — 10×15 см, тираж — 1000 экземпляров, цена — 35 рублей.

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