Украинские боевики нанесли по Иловайску в ДНР удар американскими ракетами Himars

В результате попаданий были повреждены три заправочные цистерны для тепловозов и технические помещения. фото: ТГ/Ягодкин

Сегодня, 8 октября, в полночь украинские боевики атаковали железнодорожную станцию в Иловайске американскими ракетами Himars. В результате атаки ВСУ загорелись цистерны с топливом.

- В Иловайске горит топливный железнодорожный склад, цистерны. Предварительно прилеты в районе улиц Пролетарская, Краснознаменская, Комсомольская. Все службы работают. Информация уточняется. Берегите себя, находитесь в укрытии, - сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

По предварительным данным, в результате попаданий были повреждены три заправочные цистерны для тепловозов и технические помещения. Обошлось без жертв. Информация уточняется.

По данным представительства ДНР в СЦКК украинские вооруженные формирования в 0:00 с позиций в районе населенного пункта Уманское выпустили 6 ракет из установки М142 Himars.

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