В Донецке в честь юбилея российского президента Владимира Путина заложили рощу из красных дубов

На Руси дуб всегда считался символом долголетия, мудрости, силы, благородства и стабильности. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Активисты всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» заложили в центре Донецка рощу из красных дубов. Растения высадили на аллее памяти около бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он пояснил, что таким образом юные экологи присоединились к всероссийской акции «Возродим лес». Высадку дубов приурочили к юбилейному дню рождения Президента России Владимира Путина.

По словам организаторов, на Руси дуб всегда считался символом долголетия, мудрости, силы, благородства и стабильности. Именно это могущественное дерево ассоциируется у них с российским лидером.

- Надеемся, что эта роща простоит здесь века, как символ нерушимости Великой России, - пожелали экологи.

Напомним, имя Владимира Путина для жителей Донбасса навсегда связано с самым важным для них событием - возвращением домой. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который поздравил Президента РФ с 70-летием.

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