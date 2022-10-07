Денис Пушилин: «Трудно переоценить роль Владимира Путина в судьбе Донбасса»

Имя Владимира Путина для жителей Донбасса навсегда связано с самым важным для них событием - возвращением домой. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поздравил Президента России Владимира Путина с 70-летием. Поздравительный текст он опубликовал в своем телеграм-канале.

- Трудно переоценить роль Владимира Владимировича Путина в судьбе Донбасса. Президент Российской Федерации на протяжении восьми с половиной лет принимал самое деятельное участие в том, чтобы помочь установить мир в регионе, обеспечить права, да и просто выжить людям, - заявил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что имя Владимира Путина для жителей Донбасса навсегда связано с самым важным для них событием - возвращением домой. Поэтому и неудивительно, что так велико доверие людей к Президенту РФ. Он также выразил особую признательность российскому лидеру за освободительную операцию, которая стала спасением для Донбасса.

- От имени своих земляков выражаю безмерную благодарность Президенту Российской Федерации и в День его рождения выражаю самые искренние пожелания здоровья, счастья и новых побед во имя великой России и ее народа! - написал Денис Пушилин.

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