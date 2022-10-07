Общественники из Поволжья передали военнослужащим в ДНР технику, квадрокоптеры и амуницию

Сбор средств осуществлялся российскими волонтерами. Фото: Общественная палата ДНР

Общественники из Ульяновской области России собрали помощь для военнослужащих ДНР. Они передали солдатам на фронт технику, квадрокоптеры и амуницию. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Донецкой Народной Республики.

- В ДНР переданы три автомобиля высокой проходимости, два из которых бронированные, около 20 квадрокоптеров, тактические перчатки и наушники, бронежилеты, каски, аптечки и другая военная амуниция, - рассказали там.

Уточняется, что доставленный груз на несколько миллионов рублей будет распределен между военными подразделениями защитников Донбасса. Сбор средств на покупку амуниции для бойцов осуществлялся российскими волонтерами.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Народного фронта доставили на передовую бойцам ДНР технику и амуницию, закупленную на средства, собранные на сайте «Все для Победы!». Военнослужащие получили новые рации, квадрокоптеры, тепловизоры, лекарства, каски, бронежилеты, аккумуляторы и многое другое. Парням также передали письма со словами поддержки от граждан России.

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