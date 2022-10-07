На одном из железнодорожных вокзалов в ЛНР обнаружили сумку с гранатой

Благодаря оперативным действиям пограничников и силовиков боеприпас удалось вовремя обезвредить Фото: Иван ПРОХОРОВ

На железнодорожный вокзал в поселке Троицкое в ЛНР неизвестные подкинули сумку с гранатой. Благодаря оперативным действиям пограничников и силовиков боеприпас удалось вовремя выявить и обезвредить. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там отметили, что 6 октября сотрудники пограничной службы обнаружили на территории железнодорожного вокзала подозрительную сумку.

- При обследовании сумки выявлена граната РГН, которая была изъята сотрудниками МВД, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что мирная жительница Славяносербска пострадала в результате взрыва неустановленного предмета в районе реки Северский Донец. Женщина лишилась стопы. Инцидент был также зафиксирован 6 октября.

Уточняется, что раненая жительница была госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой стопы, обширная рана левой голени». Сейчас пострадавшей занимаются медики.

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