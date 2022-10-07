Жительница Славяносербска пострадала при взрыве неустановленного предмета на берегу Северского Донца

Инцидент был зафиксирован 6 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мирная жительница пострадала в результате взрыва неустановленного предмета в районе реки Северский Донец в Славяносербске. Женщина лишилась стопы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там отметили, что инцидент был зафиксирован 6 октября.

- 6 октября в поселке городского типа Славяносербск в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета в районе реки Северский Донец пострадала женщина 1952 года рождения, - рассказали детали происшествия в спасательном ведомстве Республики.

Уточняется, что раненая жительница была госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой стопы, обширная рана левой голени».

Сейчас пострадавшей занимаются медики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Противопехотные мины «Лепесток» обнаружены в Петровском районе Донецке

Передвигаться на улице стоит с крайней осторожностью (подробнее)