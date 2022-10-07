В ЛНР прибыли первые подразделения мобилизованных из России

На полигонах Республики ведется оперативная подготовка танкистов, зенитчиков и стрелков. Фото: ЛИЦ

На территорию ЛНР прибыли первые подразделения мобилизованных военнослужащих из России. Они начали подготовку на военных полигонах Республики. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Там отметили, что сейчас солдаты проходят боевое слаживание: учатся стрельбе, осваивают новую военную технику, а также изучают особенности ведения боевых действий в современных условиях.

С мобилизованными занимаются опытные офицеры, которые участвовали в боях с первых дней проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе.

Сейчас на полигонах Луганской Народной Республики ведется оперативная подготовка танкистов, зенитчиков и стрелков.

Напомним, обучение мобилизованных военнослужащих из России началось и на военных полигонах ДНР. Бойцы осваивают различные виды стрелкового оружия и навыки метания гранат.

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