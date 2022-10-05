В Донецке установят стелу с именами всех погибших педагогов

В Донецке высаживают розы на «Аллее памяти» погибшим педагогам. Фото: «Молодая Республика»

Сегодня, 5 октября, в Донецкой Народной Республике жители возложили цветы в память о педагогах, погибших из-за обстрелов ВСУ во время выполнения профессионального долга. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на общественную организацию «Молодая Республика».

Сейчас в Донецке проходит ежегодная акция: высадка роз на «Аллея памяти» погибшим педагогам. Она началась в 2017 году, на сегодня высадили больше восьмиста кустов.

- Будучи студентами, на скамье экономического факультета у нас появилась такая инициатива - почтить память учителей, погибших во время нашей войны. Безусловно, ее поддержал Профсоюз работников образования и науки ДНР, мы установили мемориальную плиту и высадили 300 кустов роз, - рассказал руководитель «Молодой Республики» Кирилл Макаров.

Почтить память педагогов пришли глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, профсоюзные деятели, общественники.

- По окончании спецоперации на месте Аллеи воздвигнут большую стелу со всеми именами погибших (педагогов), - отметила председатель Профсоюза работников образования и науки Республики Ася Горшкова

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