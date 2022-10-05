На западе Донецка от рук украинских боевиков погибли четверо горожан, среди них - 17-летний парень

Последствия обстрела ВСУ

ВСУ нанесли артудар по Старомихайловке и Абакумова, что на западе Донецка. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела поселка Старомихайловка погиб парень 2005 г.р. В Кировском районе недалеко от Дворца культуры имени Абакумова несовместимые с жизнью ранения получили трое мирных жителей (анкетные данные погибших уточняются), - рассказал мэр.

В самом ДК повреждено остекление.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 49 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 193 боеприпаса. В результате два мирных жителя погибли в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Ранены мужчина в Кировском районе Донецка, и подросток в Червоногвардейском районе Макеевки. Повреждены пять домостроений в Кировском районе Донецка, Горловке и Червоногвардейском районе Макеевки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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