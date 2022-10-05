ВСУ за стуки 49 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались восемь городов и сел

Последствия артудара украинских боевиков

Вооруженные формирования Украины за стуки 49 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 193 боеприпаса. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

оследствия артудара украинских боевиков

За прошедшие сутки два мирных жителя погибли в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Ранены мужчина в Кировском районе Донецка, и подросток в Червоногвардейском районе Макеевки. Повреждены пять домостроений в Кировском районе Донецка, Горловке и Червоногвардейском районе Макеевки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Противник применял артиллерию калибром 155, 120, 122 и 152 миллиметра.

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