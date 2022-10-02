Валентина Лисица о жителях ЛНР: Я вижу, как поменялись люди, они словно светятся от счастья

Валентина Лисица и оркестр представили концертную программу, посвященную Международному дню музыки. Фото: Минкультуры ЛНР

Пианистка с мировым именем Валентина Лисица и симфонический оркестр Луганской академической филармонии представили концертную программу, посвященную Международному дню музыки. Перед началом концерта солистка рассказала, что Луганск запомнился ей еще во время первого визита.

- Ехать было волнительно, но оно того стоит! Я вижу, как поменялись люди и их отношение, они словно светятся от счастья. Здесь царит особая атмосфера, публика в Донбассе уникальная, потому что она столько всего пережила. Местные жители по-другому слушают музыку и иначе ощущают ее, – отметила артистка.

Главный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств ЛНР Александр Щуров рассказал, что познакомился с Лисицей в 2018 году.

- Мы познакомились на Международном музыкальном фестивале в Крыму. Впервые вместе выступили на сцене филармонии в декабре 2021 года, с тех пор поддерживаем творческое сотрудничество, – сообщил дирижер.

В первом отделении артистка представила концерт для фортепиано с оркестром № 5 Бетховена. Во втором отделении она исполнила произведение Рахманинова. Прозвучала Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром. После пианистка исполнила на бис одну из эмоциональных частей этого сочинения.

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