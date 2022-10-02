В Донецке на украинской мине «Лепесток» подорвался 81-летний житель

Малозаметные в траве и листве мины представляют большую опасность для жителей. Фото: НС ДНР

Сегодня, 2 октября, в Куйбышевском районе Донецка в дачном кооперативе «Садовод» на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» ранение получил мужчина 1941 года рождения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

По сведениям представительства ДНР в СЦКК в Республике зарегистрировано уже 74 случая подрыва гражданских лиц, в том числе 2 детей, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Напомним, что противопехотные мины «Лепесток» являются запрещенными. Тем не менее, киевский режим продолжает их применять не только против военных, но и мирных жителей. Постоянно на территорию Донецка и других городов прилетают ракеты РСЗО «Ураган», начиненные минами.

Тему применения «Лепестков» Россия поднимала в ООН. Но западные страны проигнорировали проблему.

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