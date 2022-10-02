Переходный период для интеграции ДНР и ЛНР с Россией будет действовать до 1 января 2026 года

ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного
Переходный период интеграции ДНР и ЛНР в качестве субъектов Российской Федерации продлится три с лишним года. Об этом говорится в постановлении № 36-П Конституционного суда РФ.
Отмечается, что согласно ст. 6 договора установлен переходный период для интеграции ДНР и ЛНР в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также для урегулирования вопросов исполнения воинской обязанности и несения воинской службы на территории Республики. Он продлится до 1 января 2026 года.
При этом нормативные правовые акты ДНР и ЛНР, которые противоречат Конституции РФ, не будут применяться после вступления республик в состав России. Это может, к примеру, коснуться высшей меры наказания — смертной казни, на которую в России действует мораторий.
В КС отметили, что разрешение всевозможных противоречий в переходной период может быть обеспечено последующим федеральным законодательным регулированием и судебной практикой.
ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. При этом Российская Федерация сохранит право народов Донбасса на сохранение, изучение и развитие родного языка.
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