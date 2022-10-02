Выборы в парламент ДНР по российским законам пройдут в сентябре 2023 года

На референдумах абсолютное большинство жителей Донбасса поддержали решение о вхождении в состав России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ДНР сохранит статус республики в составе России. Выборы в законодательный орган ДНР назначены на второе воскресенье сентября 2023 года. Об этом говорится в постановлении № 36-П Конституционного суда РФ, опубликованном сегодня на портале правовой информации.

В документе указано, что выборы в законодательный (представительный) орган Республики проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года. До этого времени его полномочия осуществляет Народный Совет.

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР будет назначен в течение 10 дней с момента принятия республики в состав России. И на период до вступления в должность избранного в соответствии с российским законодательством Главы.

Правительство ДНР при этом продолжит исполнять свои полномочия вплоть до формирования правительства врио Главы Республики по законодательству РФ.

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