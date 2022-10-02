Украинские боевики убили двоих и ранили одного мирного жителя в Макеевке

Украинские боевики несколько раз обстреляли территорию ДНР. Фото: Архив АГ Ясиноватой

Сегодня, 2 октября, вооруженные формирования Украины при обстрелах убили двоих и ранили одного мирного жителя в Макеевке. Также был ранен житель поселка Владимировка к северо-западу от Волновахи. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району Макеевки. В поселке имени Крупской погибли двое мужчин 1961 и 1963 годов рождения, ранен мужчина 1969 года рождения.

Также ВСУ обстреляли поселок Владимировка к северо-западу от Волновахи, ранен мужчина 1952 года рождения.

С начал суток вооруженные формирования Украины несколько раз обстреляли территорию ДНР. Применялась ствольная 155-, 152- и 122-мм артиллерия.

Поселок Владимировка находится в 15 км к северо-западу от Волновахи, о его освобождении стало известно 14 марта. Сейчас он временно подчинен властям Старобешево.

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