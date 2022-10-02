Жители Мариуполя до конца года получат тысячу квартир

На улице Урицкого, 93 воронежские строители возводят новый жилой дом. Фото: ТГ/Иващенко

Около 100 тыс. кв. метров нового жилья будет введено в эксплуатацию в Мариуполе до конца текущего года. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

- Мы выдали в Мариуполе ключи от первых квартир. Хочу сказать, что до конца года у нас уже будет построено 100 тысяч квадратных метров жилья)и не менее 1 тысячи квартир будет уже до конца года вручено жителям Мариуполя, — сказал Хуснуллин в видеообращении по итогам недели, опубликованном в его ТГ-канале.

Он добавил, что в рамках восстановления ДНР и ЛНР также будет выполнен план по ремонту 500 км дорог и восстановлению не менее четырех мостов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе до конца года начнут строить дома на 500 тыс. квадратных метров жилплощади.

Тем временем, глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в 23-м микрорайоне ведется строительство новой многоэтажки.

- На улице Урицкого, 93 воронежские строители возводят новый жилой дом. В 2-подъездной девятиэтажке будет размещено 90 квартир. А на придомовой территории строители оборудуют автостоянку и детскую площадку. Планируется, что уже в декабре этот дом сможет принять счастливых новоселов, - отметил Иващенко.

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