В Донбассе победители конкурса «Лидеры возрождения» получат должности в органах власти и 1 миллион рублей

В ДНР также есть возможность регистрации офлайн — в пунктах поддержки участников. Фото: Сайт «Лидеры возрождения»

Регистрация на конкурс «Лидеры возрождения», который объявлен в конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, будет доступна до 17 октября. Участники поборются за приз в 1 млн рублей и возможность занять руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте конкурса.

- Лучшие участники встретятся в финале, чтобы побороться за возможность получения 1 млн рублей на образование, участия в специализированной образовательной программе, включения в кадровый резерв, а также получения назначения на должность, — сказано в сообщении.

Регистрация проводится на сайте конкурса. Там же можно ознакомиться с требованиями к участникам. Продлится прием заявок до полудня 17 октября.

В ДНР также есть возможность регистрации офлайн — в пунктах поддержки участников. Они будут работать ежедневно с 10:00 до 17:00. Адреса размещения таких пунктов можно уточнить в общественной приемной Главы Республики в вашем городе.

Конкурсантов ждут три этапа: дистанционный — онлайн-тестирование, полуфинал — участие в обучающих и коммуникационных мероприятиях, финал.

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