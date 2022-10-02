Ребята из Москвы собрали книги для своих сверстников из Донецкой Народной Республики

Виталий Хоценко и глава Минобразования Ольга Колударова ознакомились с полученными из Москвы книгами. Фото: ТГ/Хоценко

Учащиеся московской «Газпром школы» прислали две тонны книг в подарок детям Донбасса. Важно, что ребята из Москвы сами собирали и выбирали книги для своих сверстников. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

- Учащиеся московской «Газпром школы» прислали в подарок детям Донбасса ценный груз - книги. Порядка двух тонн литературы, предназначенной для разных возрастов, доставлено в Донецк и уже в скором времени будет направлено в другие города и районы нашей Республики, - сообшил глава Правительства.

Он отметил, что ребята из Москвы собирали и выбирали книги для своих сверстников из Донецкой Народной Республики сами, и это очень ценно.

- Важно, что наши российские дети растут сопричастными и неравнодушными, - подчеркнул Виталий Хоценко.

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