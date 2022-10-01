В Мариуполе начали возводить еще одну многоэтажку

На 23 МКР ведется строительство нового девятиэтажного дома. Фото: ТГ/Иващенко

В Октябрьском районе Мариуполя началось строительство еще одной многоэтажки. Строители приступили здесь к возведению нового девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко.

Он уточнил, что строительные работы ведут специалисты из Воронежа. Новый дом планируют построить на два подъезда, он будет рассчитан на 90 квартир. Благоустроят и придомовую территорию.

- На улице Урицкого, 93 воронежские строители из ООО СЗ «Выборстрой-2» возводят новый жилой дом. В двухподъездной девятиэтажке будет размещено 90 квартир для мариупольских семей. А на придомовой территории строители оборудуют автостоянку и детскую площадку, - заявил мэр.

По словам градоначальника, новый жилой объект планируют сдать уже в декабре.

Напомним, 26 сентября очередные 11 семей, чье жилье было разрушено в Мариуполе, получили ключи от квартир в новом микрорайоне Невский. В городе также открыли новый многофункциональный медицинский центр.

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