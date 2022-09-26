В Мариуполе вручили жителям ключи от новых квартир и открыли многофункциональный медицинский центр

Мариупольцы получили ключи от квартир в новом микрорайоне Невский. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня, 26 сентября, очередные 11 семей, чье жилье было разрушено в Мариуполе, получили ключи от квартир в новом микрорайоне Невский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Среди них – мама пятерых детей, отца которых убил украинский снайпер, - отметил Денис Пушилин.

Дом Нины Пономаревой и ее пятерых детей уничтожили укронацисты, а мужа убил снайпер.

- Мы помогли этой семье с временным жильём, а теперь, как и обещали, с постоянным, в новом микрорайоне. Поможем и квартиру обустроить.

Второй этап строительства микрорайона начинается уже в октябре и включит, помимо жилья, школу и детсад.

- Сегодня в Мариуполе также открыли многофункциональный медицинский центр, в четверг он уже примет первых пациентов, - сообщил Глава ДНР.

Многофункциональный медицинский центр в четверг уже примет первых пациентов. Фото: ТГ/Пушилин

Тем временем, число российских строителей, задействованных в восстановлении ДНР и ЛНР, до конца вырастет до 50-60 тысяч. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, который в Мариуполе вручал ключи новоселам.

- Всего на территории ДНР и ЛНР работают 32 тысячи человек. Мы считаем, что до конца года строительная группировка будет 50-60 тысяч, — сказал Хуснуллин.

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