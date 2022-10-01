ВСУ обстрелом разрушили сельхозсклад в Троицком районе ЛНР, повреждена техника

За прошедшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован также обстрел с применением американской РСЗО HIMARS. Фото (иллюстрация): СЦКК ЛНР

Сегодня ночью украинские силовики обстрелом разрушили склад сельхозпредприятия, расположенного в Троицком районе ЛНР. Существенные повреждения получила сельскохозяйственная техника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- 30 сентября в 03:00 в селе Покровское Троицкого района зафиксирован факт обстрела. Тип и количество боеприпасов уточняется. В результате обстрела территории сельхозпредприятия разрушен склад площадью 1080 квадратных метров, повреждена сельхозтехника: трактор, самоходный опрыскиватель, автобус, погрузчик зерна, - проинформировали в ведомстве.

Тем временем в СЦКК заявили, что за прошедшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел по населенному пункту Северодонецк с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По городу были выпущены 3 ракеты типа M31 GMLRS.

- В результате обстрела разрушено здание, в котором ранее располагался офис миссии ООН, - сообщили наблюдатели.

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