В Северодонецке украинские ракеты HIMARS разрушили здание бывшего офиса ООН

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Северодонецк. Фото: СЦКК ЛНР

Украинский режим нагло врет про обстрелы якобы военных объектов в Луганской Народной Республике. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Северодонецк Николай Моргунов.

Отметим, что этой ночью три выпущенных ВСУ ракеты HIMARS разрушили в городе здание бывшего офиса ООН. Именно там ранее проживали подрядчики, которые приехали восстанавливать этот населенный пункт. Однако украинская власть заявила, что стреляет только по военным объектам.

- Как в таком случае объяснить тот факт, что на днях украинский нацистский режим направил смертоносные ракеты в коммунальное предприятие, где стояла новая техника, полученная Северодонецком от Пермского края? Еще более циничным стало полное разрушение пункта горячего питания, где люди могли на безоплатной основе получить порцию обеда. Это тоже стратегические военные объекты? - вполне резонно спросил градоначальник.

Он напомнил, что жители Северодонецка хорошо знают, кто именно с ними воюет и кто использовал их в свое время в качестве живого щита, базируясь вместе со своей заокеанской техникой в школах, детсадах и больницах.

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