В Луганске начался митинг в поддержку подписания соглашения о вхождении ЛНР в состав России

Сегодня для жителей Республики без преувеличения - всенародный праздник. Фото: ЛИЦ

В Луганске начался митинг-концерт в поддержку подписания соглашения о вхождении Луганской Народной Республики в состав России. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

В центре столицы ЛНР установили большой экран. Тысячи луганчан смотрят выведенное на него выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина, которое транслировалось в прямом эфире. Напомним, сегодня в Большом Кремлевском дворце Москвы прошла церемония подписания договора о присоединении к Российской Федерации четырех новых субъектов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, на территории которых накануне прошел референдум по вопросу вхождения в состав России. На нем «ЗА» проголосовало 98,42% (1 636 302) жителей ЛНР.

- Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что итоги референдума говорят: Донбасс возвращается домой, в Великую Россию! - подчеркнул, выступая со сцены, председатель Молодежного парламента Луганской Народной Республики Андрей Самойлов.

Новость о подписании договора о принятии ЛНР в состав России жители на площади встретили оглушительными овациями. Сегодня для Республики без преувеличения - всенародный праздник.

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