Делегаты Республики. Фото: МИД ДНР

Делегация из Донецкой Народной Республики прибыла в Кремлевский дворец, где сегодня состоится церемония подписания договора о присоединении к Российской Федерации четырех новых субъектов.

В состав делегации вошли родители Первого Главы ДНР Александра Захарченко, командир донбасского батальона «Спарта», Герой России Артем Жога, председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова, министр культуры Михаил Желтяков, председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий, руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин и другие.

Официальная церемония проходит в Георгиевском зале. В ней принимают участие Президент России Владимир Путин, Глава ДНР Денис Пушилин, Глава ЛНР Леонид Пасечник, руководитель Херсонской области Владимир Сальдо, а также глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Напомним, ранее на этих территориях прошел референдум по вопросу о вхождении в состав РФ, после чего руководство Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей обратилось к Владимиру Путину с просьбой о присоединении территорий к Российской Федерации.

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