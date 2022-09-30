ВСУ бросили на захват Красного Лимана серьезные силы, город взят в полукольцо

Краснолиманское направление сейчас остается самым сложным участком фронта
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины бросили на захват Красного Лимана в ДНР серьезные силы и взяли город в полукольцо. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.
Он уточнил, что союзные силы также подтягивают к Лиману свои резервы, однако ситуация остается крайне сложной.
- На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы, - рассказал он.
По словам лидера ДНР, необходимо трезво смотреть на ситуацию и делать из своих ошибок определенные выводы. Он также выразил уверенность в том, что Республика со всем справится.
Напомним, ранее сообщалось, что союзные силы ведут интенсивные бои с ВСУ в окрестностях Красного Лимана. Как отметил Денис Пушилин, это направление сейчас остается самым сложным участком фронта.
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