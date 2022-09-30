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Политика30 сентября 2022 10:22

ВСУ бросили на захват Красного Лимана серьезные силы, город взят в полукольцо

Дорога от Сватово находится под контролем союзных сил, но регулярно простреливается
Ирина ДМИТРИЕВА
Краснолиманское направление сейчас остается самым сложным участком фронта

Краснолиманское направление сейчас остается самым сложным участком фронта

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины бросили на захват Красного Лимана в ДНР серьезные силы и взяли город в полукольцо. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что союзные силы также подтягивают к Лиману свои резервы, однако ситуация остается крайне сложной.

- На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы, - рассказал он.

По словам лидера ДНР, необходимо трезво смотреть на ситуацию и делать из своих ошибок определенные выводы. Он также выразил уверенность в том, что Республика со всем справится.

Напомним, ранее сообщалось, что союзные силы ведут интенсивные бои с ВСУ в окрестностях Красного Лимана. Как отметил Денис Пушилин, это направление сейчас остается самым сложным участком фронта.

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