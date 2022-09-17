В окрестностях Красного Лимана идут интенсивные бои

Самым сложным участком фронта сейчас остается краснолиманское направление
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Союзные силы ведут интенсивные бои с ВСУ в окрестностях Красного Лимана. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он отметил, что самым сложным участком фронта сейчас остается это направление.
- Красный Лиман, Ямполь - с учетом подхода подкреплений противник минимизировал работу диверсионных групп и перешел к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов, - рассказал Глава ДНР в своем вечернем видеобращении.
Денис Пушилин опроверг заявления украинской стороны об установлении ею полного контроля над селами Диброва и Щурово в окрестностях Красного Лимана. По утверждению руководителя Республики, бои за эти населенные пункты еще продолжаются. Также ведутся бои за поселок Яровая. Тяжелая ситуация складывается в селах Крымки и Александровка.
Что же касается населенного пункта Студенок, расположенного вблизи границы ДНР, то противник пытался наладить там переправу через реку.
- В результате союзными силами было уничтожено 18 единиц техники противника, а также порядка 70 человек личного состава, - заявил Денис Пушилин.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
На севере ДНР продолжаются тяжелые бои, ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону союзников
Только за прошедший день украинские войска шесть раз пытались наступать в направлении Александровки и Крынок (подробнее)