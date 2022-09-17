В окрестностях Красного Лимана идут интенсивные бои

Самым сложным участком фронта сейчас остается краснолиманское направление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Союзные силы ведут интенсивные бои с ВСУ в окрестностях Красного Лимана. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что самым сложным участком фронта сейчас остается это направление.

- Красный Лиман, Ямполь - с учетом подхода подкреплений противник минимизировал работу диверсионных групп и перешел к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов, - рассказал Глава ДНР в своем вечернем видеобращении.

Денис Пушилин опроверг заявления украинской стороны об установлении ею полного контроля над селами Диброва и Щурово в окрестностях Красного Лимана. По утверждению руководителя Республики, бои за эти населенные пункты еще продолжаются. Также ведутся бои за поселок Яровая. Тяжелая ситуация складывается в селах Крымки и Александровка.

Что же касается населенного пункта Студенок, расположенного вблизи границы ДНР, то противник пытался наладить там переправу через реку.

- В результате союзными силами было уничтожено 18 единиц техники противника, а также порядка 70 человек личного состава, - заявил Денис Пушилин.

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