На севере Горловки скончалась женщина, получившая ранения при обстреле

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Гольмовский, расположенном на севере Горловки, после ранений, полученных от обстрела со стороны украинских войск, скончалась мирная жительница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- К сожалению, горловчанка, получившая ранения по улице Шокальского, 12 в результате обстрела со стороны украинских карателей поселка Гольмовский, скончалась, - проинформировал он.

Отметим, что о ранении женщины стало известно около восьми часов утра. По сведениям СЦКК, украинские силовики выпустили по поселку четыре снаряда калибром 152 мм.

Напомним, вчера, 29 сентября, в Горловке в поселке шахты имени Изотова в результате украинского обстрела погиб мужчина 1954 года рождения. Не успел стихнуть обстрел поселка Изотова, как ВСУ открыли огонь по еще одному горловскому поселку - Гольмовскому, что в Никитовском районе. Власти попросили горожан спуститься в укрытия.

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