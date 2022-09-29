В Горловке в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель

В ДНР с начала дня от рук украинских боевиков погиб второй мирный житель. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 сентября, в Горловке в поселке Изотова в результате украинского обстрела погиб мирный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Поступила информация о погибшем мирном жителе, 1954 года рождения в поселке шахты им. Изотова, - говорится в сообщении мэра.

Не успел стихнуть обстрел поселка Изотова, как ВСУ открыли огонь по еще одному горловскому поселку: Гольмовскому, что в Никитовском районе Горловки.

- Прилеты вражеских снарядов фиксируются в районе парковой зоны. Жителям – уйти в укрытия, - скомандовал градоначальник.

«КП» ранее сообщала, что в Донецке в Куйбышевском районе в результате обстрела вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, ЧП произошло на улице Декабристов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР заявили, что Красный Лиман находится под контролем союзных сил

Ключевые трассы также остаются под контролем союзных войск (подробнее)