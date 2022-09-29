Дети, раненые в результате артудара ВСУ под Купянском, при обстреле потеряли родителей

Неонацисты применяют против мирных жителей запрещенные вооружения. Фото: СЦКК ДНР

Дети, раненые в результате артудара ВСУ по колонне с беженцами под Купянском, при обстреле потеряли родителей. Об этом сегодня рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Сейчас раненые дети находятся в Луганской республиканской больнице. По словам Натальи Пащенко, у мальчика несложные ранения мягких тканей - нога и рука, у девочки сильные ранения руки.

- Девочке нужна медицинская помощь в Москве. У нее нет ни документов, ни родственников, этот вопрос мы сейчас решаем, - подчеркнула Наталия Пащенко.

По словам медиков, детям после лечения понадобится длительная психологическая реабилитация.

Ранее сообщалось, что украинские боевики в Харьковской области обстреляли колонну беженцев, направлявшихся из Купянска в Россию. В результате в больницы ЛНР поступили семь человек.

В колонне с мирными жителями было пять машин. По предварительным данным, в результате обстрела погибли более 30 человек.

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