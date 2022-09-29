Обстрел ВСУ беженцев из Купянска: в больницы поступили семь человек

ВФУ обстреливают Донбасс из тяжелых вооружений. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ в Харьковской области обстреляли колонну беженцев, направлявшихся из Купянска в Россию. В результате в больницы ЛНР поступили семь человек, сегодня сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

В колонне с мирными жителями было пять машин. По предварительным данным, в результате обстрела погибли более 30 человек, в том числе дети.

По словам Натальи Пащенко, в больницы Республики поступило 7 человек.

- Сколько всего пострадавших и сколько погибших – я сейчас сказать не могу точные данные. В Луганске – три человека, остальные – в Старобельске, куда их эвакуировали военные: подбирали тем транспортом, на котором передвигались сами, - сообщила министр.

В числе госпитализированных в Луганске - двое детей.

- Деревянко Павел, 10 лет, состояние ребенка средней тяжести при поступлении было. Также поступила Малахова Марина, 14 лет, состояние тяжелое, - рассказал врио завотделения Луганской республиканской детской больницы Леонида Бундзяка.

По словам главврача, девочка нуждается в лечении в России, потому что может остаться инвалидом. Отметим, что родители Марины погибли, а ее опекун тетя сейчас на грани жизни и смерти.

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