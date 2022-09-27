Один из первопроходцев народного ополчения Донбасса Алексей Карякин стал Героем ЛНР

Глава государства вручил герою государственную награду. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание и вручил Звезду Героя Республики одному из первопроходцев народного ополчения, бывшему председателю Народного Совета страны Алексею Карякину. Об этом руководитель государства сообщил в своем телеграм-канале.

- Алексей Вячеславович подчеркнул, что в 2014 году, в условиях произвола пришедших к власти в Киеве нацистов, развернувших танки, авиацию и артиллерию против мирного населения, выбор был только один: противостоять националистам и встать на сторону, на защиту народа Луганщины, - рассказал Глава ЛНР.

Леонид Пасечник подчеркнул, что такая гражданская позиция достойна Героя, и поблагодарил Алексея Карякина за проявленное мужество и добросовестную службу на благо Отечества и народа.

Глава Республики также напомнил, что ранее присвоил звание Героя ЛНР еще ряду ополченцев, в числе первых выступивших против преступного киевского режима.

- Две недели назад мы награждали тех, кто были первыми в борьбе с украинским фашизмом: Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина. К сожалению, посмертно, - отметил он.

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