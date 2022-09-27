«Голосую за вступление в Российскую Федерацию»: Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме в Луганске

Руководитель Республики принял участие в голосовании на избирательном участке № 404. Фото: ЛИЦ
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проголосовал сегодня на референдуме о вступлении в состав России. Сделал это он на стационарном участке № 404, расположенном в Луганском драматическом театре имени Павла Луспекаева.
По словам руководителя Республики, он испытывает самые положительные эмоции.
- Мы этого дня ждали долгие восемь лет, - отметил Леонид Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что отдает свой голос за будущее Республики в составе России.
- Голосую за вступление в Российскую Федерацию. Я отдаю свой голос за наше светлое счастливое будущее в составе Российской Федерации. За светлое и счастливое будущее наших детей, наших внуков, наших потомков, - заявил он.
Напомним, сегодня стартовал пятый, заключительный день голосования на референдуме в Донбассе. В ЛНР за четыре дня явка избирателей составила 83,61%. В общей сложности на придомовых территориях проголосовали более 1,1 миллиона человек.
Сегодня голосование будет проходить только на избирательных участках. На территории ЛНР организован 461 участок референдума, в регионах России - 201.
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