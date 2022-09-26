В ЛНР за четыре дня более 1,1 миллиона избирателей проголосовали на референдуме о вхождении в состав России

Работники «Луганскгаза» голосовали прямо на предприятии. Фото: ЛИЦ

Более 1,1 млн избирателей проголосовали на референдуме о вхождении ЛНР в состав РФ. Об этом сегодня сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко.

- За четыре для голосования выдано 1 137 793 бюллетеня. Явка по Республике по окончанию сегодняшнего дня составила 83,61%, – проинформировала глава ЦИК.

При этом явка в столице ЛНР Луганске - 87,62%.

Председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР Светлана Кирсанова сообщила, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации проголосовали 93 367 жителей ЛНР.

Напомним, референдум по вопросу о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта Российской Федерации проводится с 23 по 27 сентября. 27 сентября голосование будет проходить только на избирательных участках. Участковые избирательные комиссии (УИК) готовы к работе 27 сентября на участках для голосования.

- В целом все участки готовы, информационные стенды имеются, комиссии готовы к работе. Завтра приглашаю всех желающих посетить участки референдума, кто еще не успел проголосовать, - сказала председатель ЦИК Елена Кравченко.

На территории ЛНР организован 461 участок референдума, в регионах России - 201.

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